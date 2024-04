Konami ha alzato lo stipendio ai suoi dipendenti, per il terzo anno fiscale consecutivo

Giappone in controtendenza

Konami aumenta gli stipendi

L'aumento di stipendi non riguarderà solo i dipendenti già all'interno dell'azienda, ma anche i nuovi assunti. Lo stipendio base per gli impiegati sarà aumentato di 5.000 yen al mese, ossia di circa 33€. L'aumento complessivo sarà di 60.000 yen all'anno.

Inoltre, Konami aumenterà i salari dei nuovi assunti da 295.000 a 300.000 yen nella maggior parte delle sue sussidiarie e posizioni.

Konami aveva già aumentato i salari negli anni fiscali finiti a marzo 2023 e a marzo 2024. L'aumento riguarderà comunque solo gli impiegati delle sedi giapponesi.

L'aumento dei salari praticato da Konami non è enorme, ma è decisamente in controtendenza con il resto dell'industria, in particolare quella occidentale, che sta licenziando in massa.

Anche compagnie giapponesi come SEGA stanno licenziando soprattutto in occidente, chiudendo o vendendo team, cancellando progetti e riducendo le posizioni lavorative al loro interno.