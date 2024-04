Diablo 4, sviluppatori danno consigli agli abbonati a Game Pass su come iniziare

Diablo 4 è ormai su Game Pass da qualche giorno e pare che stia avendo un certo successo, considerando che Xbox è diventata la sua prima piattaforma per numero di giocatori. Così gli sviluppatori di Blizzard ne hanno approfittato per dare consigli agli abbonati su come iniziare a giocare . Insomma, se siete dei novizi di Sanctuarium, leggete quello che hanno da dire.

I consigli

Diablo 4 ha molti giocatori su Game Pass

A condividere i loro consigli sono stati Joe Piepiora, Associate Game Director di Diablo e Adam Jackson, Lead Class Designer

Intanto ci hanno spiegato di cosa parla il gioco: Diablo IV è ambientato nel mondo di Sanctuarium, creato dalla demoniaca Lilith, figlia di Hatred e Inarius, sua nemesi e amante. Nato come rifugio per sfuggire all'incessante lotta tra Paradiso e Inferno, Sanctuarium si è trasformato presto in un campo di battaglia. Nonostante l'ambiente ostile, gli umani hanno trovato un modo per vivere e prosperare al suo interno, mentre assistono all'incessante lotta per conquistare la Pietra del Mondo, un artefatto indescrivibilmente potente in grado di plasmare e cambiare per sempre il Sanctuarium.

Joe Piepiora: "Gli esseri umani sono chiaramente sfavoriti all'interno del gioco. Nei panni del Vagabondo i giocatori potranno aiutare le persone all'interno del Sanctuarium e allo stesso tempo aumentare la loro potenza, per fermare i demoni guidati da Lilith. È quell'incredibile sensazione di immenso potere che sta alla base del franchise di Diablo. In tutte le classi di giocatori, infatti, si acquisiscono e si evolvono le proprie devastanti abilità e si collezionano armi leggendarie".

Adam Jackson è molto più diretto su cosa fare nel gioco: "Uccidi i mostri, prendi il bottino".

Ma qual è il punto d'ingresso migliore per i nuovi giocatori? Intanto state tranquilli, perché non c'è bisogno di conoscere i Diablo precedenti per apprezzare il gioco. "Questo è davvero un ottimo momento, all'interno di Diablo, per introdurre un nuovo ed epico racconto su Sanctuarium", ha detto Piepiora. "Nonostante le armate infernali siano state tenute a bada per un po', e il verbo di Lilith sta iniziando a prendere sempre più piede in Sanctuarium. Il giocatore, nei panni del vagabondo, inizierà a comprendere le motivazioni dei vari personaggi man mano che progredirà nella Campagna, conoscendoli meglio. Scoprirà lo scopo dell'umanità all'interno di questa eterna lotta e comprenderà meglio il contributo che lui potrà dare ".

Diablo 4 non opporrà grandi difficoltà di ingresso ai nuovi giocatori, visto che è stato pensato per gettarli subito nell'azione. Jackson assicura i giocatori sulla campagna: "È fantastica! I giocatori dovranno solo sedersi e godersela. È difficile commettere errori gravi all'inizio del gioco, quindi il mio consiglio per i nuovi giocatori è di sperimentare molto. Ogni classe ha molte build e sub-build differenti che si possono creare; c'è molto da esplorare e provare. I giocatori potranno così acquisire poteri leggendari!".

Viene poi ricordato che è possibile giocare da soli o in compagnia. Ogni stile di gioco è supportato. Ad esempio i contenuti della storia offrono tante possibilità a chi vuole giocare in singolo. "Nella modalità storia è possibile osservare attentamente i personaggi e ogni dettaglio, assorbendo l'atmosfera e immedesimandomi nel mondo di Diablo", dice Jackson. "I giocatori possono prendersi il loro tempo e progredire secondo il loro ritmo. Anche giocare in gruppo con altre persone è fantastico: combinare le proprie abilità con quelle degli amici è un'esperienza davvero divertente".

C'è tanto da scoprire in Diablo 4

Ogni giocatore avrà la possibilità di scegliere la sua classe, tutte progettate per garantire la massima facilità di approccio. Questo permette ai giocatori di scegliere una classe che si adatta al loro stile di gioco e di progettare il loro personaggio in base a questo. Le build di ogni classe sono poi orientate verso opzioni più difficili o più facili. "Una classe ideale per iniziare, davvero accessibile, è lo stregone", spiega Jackson. "Ha un sacco di stili di gioco diversi: può essere utilizzato in mischia o a distanza. Per costruire il personaggio si sceglie un elemento, si trovano le cose interessanti all'interno di quell'elemento e ci si sbizzarrisce. Ci sono abilità come il teletrasporto, oppure si può rimanere al sicuro con lo scudo di fuoco; insomma, c'è qualcosa per ogni evenienza. Per i giocatori più esperti e che amano uno stile di gioco in cui è richiesta maggiore destrezza, il tagliagole è il più adatto. Il tagliagole, infatti, infatti, tantissime opzioni di abilità in stile set-up e payoff da provare".

Infine viene detto che Diablo 4 è un gioco fatto da appassionati per gli appassionati, che grazie al Game Pass vedrà il ritorno di moltissimi giocatori della prima ora, nonché l'accesso di tanti novizi che potranno provare le gioie del gioco. Jackson afferma: "Mi piace l'idea di portare più persone nel mondo di Diablo. Vogliamo perfezionare Diablo IV e renderlo il miglior gioco di ruolo sul mercato. Abbiamo imparato molto da ciò che motiva le persone: leggiamo i forum, guardiamo i social media e giochiamo tanto. Vogliamo rendere Diablo IV accessibile a tutti i giocatori".

Naturalmente oltre che su Game Pass, il gioco rimane disponibile su Battle.net (PC), Steam e PlayStation 5.