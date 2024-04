Samsung condivide un video per mostrare tutti i vantaggi del Gorilla Glass Armor del Galaxy S24 Ultra

Elemento chiave, talvolta sottovalutato, è rappresentato dal distintivo schermo protetto da Gorilla Glass Armor . Recentemente, Samsung ha pubblicato un video ufficiale per illustrare la tecnologia ed esaltare i pregi di questo vetro avanzato, partendo forse dal fatto che la discussione attorno al frutto della sua collaborazione con Corning sia stata sorprendentemente limitata.

Galaxy S24 Ultra si posiziona chiaramente come uno dei dispositivi più premium disponibili sul mercato: oltre a funzionalità software all'avanguardia basate sull' intelligenza artificiale integrata , vanta un set di componenti hardware di spicco, tra cui fotocamera, processore e batteria.

Lo schermo perfetto

Samsung ha condiviso un interessante video che riguarda le caratteristiche di Gorilla Glass Armor, che trovate subito sopra.

Secondo quanto dichiarato, il vetro integrato in Galaxy S24 Ultra offre proprietà antiriflesso superiori rispetto alle alternative presenti sul mercato; per Samsung, nessun'altro smartphone attualmente disponibile riesce a ridurre i riflessi come il suo flagship.

Il video mostra la precisione tecnica e l'ingegneria avanzata dietro la produzione.

La sua qualità è ottenuta tramite un metodo di stratificazione estremamente preciso, con ioni speciali depositati con grande cura sul substrato di vetro.

Il processo di applicazione avviene in un ambiente ultra-pulito, utilizzando sistemi di deposizione sotto vuoto.

Il gas argon viene ionizzato attraverso il plasma, similmente a come accade nella produzione di chip semiconduttori.

Si tratta di un processo costoso e che influisce sul prezzo finale del telefono, ma secondo Samsung ne vale la candela.