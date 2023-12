Samsung Galaxy S24 Ultra sarà lo smartphone più resistente di sempre

Guardando a queste informazioni, emerge chiaramente che Samsung miri a fare del modello Ultra un vincitore indiscusso. Il dispositivo sembra destinato a essere il più rivoluzionario tra i tre consueti della line-up annuale e le recenti indiscrezioni suggeriscono che il colosso coreano stia lavorando per assicurarsi che sia un autentico gigante in termini di prestazioni e non solo.

Resistenza massima

Le ultime informazioni riportate dal leaker

Date le anticipazioni, il prossimo Galaxy S24 Ultra sarà un vero pioniere della resistenza.

Secondo le fonti, il telaio in titanio renderà la scocca il 56% più resistente rispetto ai modelli precedenti che avevano una cornice in alluminio.

Mentre i modelli base potrebbero non godere di questa caratteristica esclusiva, Ultra si distinguerà per il nuovo telaio, promettendo una maggiore solidità e rendendosi un'opzione per coloro che considerano la durata del dispositivo un criterio fondamentale all'acquisto.

Seguendo l'esempio di Apple con iPhone 15 Pro, Samsung abbandonerà i display curvi a favore di uno completamente piatto, ma manterrà un profilo leggermente curvo per garantire una presa più comoda del dispositivo, come dimostrato anche in un recente confronto con Galaxy S23.

A proposito del display, si dice che il telefono avrà anche un rivestimento in Gorilla Glass sul fronte, promettendo una maggiore resistenza complessiva dello schermo.

Gorilla Glass Armor rappresenta un upgrade rispetto al Gorilla Glass Victus 2 di Galaxy S23 Ultra.

Il display Dynamic AMOLED 2x del Galaxy S24 Ultra offrirà una luminosità massima di 2.600 nit, assicurando una chiara visibilità anche sotto la luce diretta del sole.