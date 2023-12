Samsung Galaxy S24 Ultra: è troppo presto per una fotocamera con sensore da 1 pollice?

L'informazione rivela dettagli sul sistema delle fotocamere di Samsung Galaxy S24 Ultra. L'azienda pare aver scelto di seguire una strada più conservativa , con la decisione di non apportare molte modifiche alla nuova ammiraglia rispetto a quanto visto in S23 Ultra; una scelta che potrebbe considerarsi rischiosa, ora che la concorrenza si sta orientando verso sensori da 1 pollice.

Quando pensavamo di essere a conoscenza di tutto sui nuovi modelli premium di Samsung, una recente fuga di notizie dal portale coreano The Elec è apparsa per gettare ancora più luce sulla nuova famiglia di smartphone di punta.

Assetto stabile

Immagine ingrandita della fotocamera di S24 Ultra

Le informazioni condivise dal portale di notizie coreano sopra citato menzionano che Samsung non avrebbe apportato molti cambiamenti al sistema delle fotocamere del suo nuovo smartphone di punta.

Il cambiamento più significativo consisterà nel teleobiettivo: questo avrebbe zoom potenziato attraverso un nuovo sensore da 50 megapixel che sostituirà quello da 10 presente in Galaxy S23 Ultra.

Questo sensore consentirebbe di raggiungere un livello di zoom ottico di 5 ingrandimenti, invece di 3 come nel caso del modello attuale.

Ciò migliorerebbe la qualità delle immagini catturate nell'intervallo tra 5 e 10 ingrandimenti, ma potrebbe peggiorare la qualità delle fotografie catturate in intervalli inferiori.

Per fortuna, il sensore principale da 200 megapixel dovrebbe offrire una risoluzione più che sufficiente per ovviare a questa limitazione.

Samsung Electronics fornirà la fotocamera principale.

Sunny Optical e Namuga forniranno il sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

La fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel proviene da Samsung Electro-Mechanics e Sunny Optical.

La fotocamera frontale da 12 megapixel sarà fornita da Namuga e MCNEX.

Infine, la fotocamera da 50 megapixel verrà da Samsung Electro-Mechanics e Sunny Optical.