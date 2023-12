My Hero Academia: l'adattamento live-action di Netflix ottiene un aggiornamento

Quando gli è stato chiesto se poteva rivelare qualcosa sul progetto , come ad esempio su "quale versione" del franchise si baserà il progetto, ha rivelato che non poteva dire molto: "Posso dire che si tratta di un film in live-action e credo che sia l'unica cosa che posso dire, ma è una cosa importante nella mia vita. Mi sta piacendo molto... È fantastico. È un'opportunità straordinaria e sono davvero entusiasta".

"Sì, lo è", ha detto Harold quando gli è stato chiesto se l'adattamento di My Hero Academia è ancora in sviluppo . "Assolutamente. È qualcosa su cui sto lavorando e su cui amo lavorare. Sono entusiasta di farlo e di farlo uscire. È una cosa importante".

Dopo un lungo periodo di silenzio abbiamo nuove informazioni sull' adattamento live-action di My Hero Academia in sviluppo per Netflix . Il produttore Joby Harold ha parlato con Collider e ha svelato che i lavori procedono in modo attivo.

My Hero Academia, di cosa parla

My Hero Academia: Ultra Rumble

Per chi non lo sapesse, My Hero Academia è una serie manga giapponese poi adattata in formato animato. La saga ha ottenuto successo mondiale ed è arrivata anche in formato videoludico, ad esempio My Hero Academia: Ultra Rumble.

My Hero Academia è ambientato in una versione alternativa della Terra - in Giappone precisamente - dove gli esseri umani hanno da varie generazioni sviluppato una serie di poteri, detti Quirk, che hanno causato la nascita di un nuovo lavoro: l'eroe. La storia segue Midoriya, un giovane ragazzo senza poteri che sogna però di diventare un eroe e vuole iscriversi alla più famosa accademia d'eroi. Midoriya si imbatte nel suo eroe preferito, il numero uno del Giappone, All Might e diventa suo allievo e ottiene in eredità il suo potere. Nella saga vediamo le sue avventure come studente e giovane eroe.