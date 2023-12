OPPO Find X7 Pro compare in alcune immagini e presenta un modulo fotocamera molto particolare

Orizzonte in divenire

O-Tower, quartier generale di Oppo

Visto frontalmente, sembra che Oppo Find X7 Pro manterrà il distintivo display curvo sui lati lunghi già presente in Find X6 Pro.

Nella parte superiore, sembra esserci solo un foro per la fotocamera frontale, indicando che Oppo potrebbe abbandonare i complessi sistemi di riconoscimento del volto in tre dimensioni.

Per quanto riguarda le specifiche, secondo voci non confermate, lo schermo dovrebbe essere ancora una volta un OLED LTPO, con BOE Oriental Screen come principale candidato.

Inoltre, si prevede che al suo interno verrà utilizzato il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dotato di una generosa quantità di RAM e molto spazio di archiviazione.

Tuttavia, al momento, non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

In precedenza, Oppo aveva anticipato che la serie Find X7 avrebbe supportato una tecnologia di comunicazione satellitare, presumibilmente facendo uso del servizio Beidou, opzione che la renderebbe limitata al mercato cinese.

Anche se non ufficialmente confermato, è probabile che Find X7 Pro includerà l'HyperTone Camera System sviluppato in collaborazione con Hasselblad, un gigante nel campo della fotografia "reale" con cui Oppo e OnePlus collaborano da tempo.