Elden Ring Shadow of the Erdtree: leak definisce il DLC una 'Parte 2' e svela l'ambientazione

Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'espansione del gioco di FromSoftware, è uno dei prodotti videoludici più attesi del momento e il pubblico non vede l'ora di scoprire qualcosa di concreto su questo gioco. Il team non pare però pronto a parlarne e possiamo quindi fare affidamento unicamente su quanto condiviso dai leak. Ora, ne spunta uno nuovo che parla dell'ambientazione e delle dimensioni del gioco.

La fonte è 4chan, rinomata per i suoi leak fasulli, ma di tanto in tanto anche rumor corretti finiscono sulle sue pagine. Inoltre, così come non possiamo dimostrare che si tratti di informazioni reali, non possiamo nemmeno smentire quanto segnalato. Vediamo quindi quanto è stato riportato.

Per iniziare, la fonte del rumor sarebbe un team di Singapore che sta supportando FromSoftware nella produzione di asset di oggetti, ambientazioni e texture per Shadow of the Erdtree. Secondo quanto riferito, l'espansione di Elden Ring sarebbe in realtà una somma di due diverse ambientazioni e i contenuti dovrebbero essere moltissimi, pari all'interno Bloodborne, rendendo in pratica il DLC una sorta di "Elden Ring Parte 2".