Elden Ring: un giocatore ha creato il personaggio PvP perfetto per perdere in modo plateale

In Elden Ring, come nella maggior parte dei giochi, lo scopo è non farsi sconfiggere. È vero in PvE, così come PvP. Chiaramente non tutti sono bravi allo stesso modo e non tutti hanno un personaggio perfetto, ma un giocatore ha deciso di creare il personaggio definitivo per... perdere.

Parliamo dell'utente di Reddit "Esbidee" che ha mostrato il suo personaggio, equipaggiato con tutta una serie di oggetti e depotenziamenti che aumentano il danno subito. Se di norma la riduzione dei danni è intorno al 20-30 o qualcosa di più, questo giocatore arriva anche fino al -35. La conclusione è che il suo avversario lo elimina in un colpo, infliggendo enormi danni.

Il motivo dietro questa scelta? Rendere più soddisfacente la vittoria dell'avversario. Dopotutto fare molti danni è sempre divertente, in particolar modo in PvP, e vedere numeri altissimi - ad esempio 2.000 danni in un colpo - deve essere piacevole per il suoi avversari.

Ovviamente Esbidee cerca di non farsi colpire, ma basta un solo errore per essere rispediti nel proprio mondo. Tra l'altro, come potete vedere nel video poco sopra, il giocatore di Elden Ring non ha lesinato sui Punti Vita, quindi è chiarissimi che i danni subiti sono veramente alti.