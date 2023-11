Elden Ring, il giocatore LetMeSoloThem ha aiutato 5.000 persone a battere il boss finale

Elden Ring è un gioco difficile, ma per fortuna è possibile evocare un alleato tramite il multigiocatore che ci può aiutare a battere i boss più potenti. Molti non sono interessati a dare una mano, ma altri al contrario sono più che disponibili e creano personaggi completamente dedicato a questo. Un esempio è LetMeSoloThem , che ha sconfitto 5.000 volte il boss finale di Elden Ring aiutando altri giocatori.

LetMeSoloThem e gli altri "Jarnished" in Elden Ring

Come avete potuto vedere, LetMeSoloThem indossa unicamente l'elmo a forma di vaso, un equipaggiamento di Elden Ring che ha causato la creazione del nome Jarnished (Jar + Tarnished, ovvero Vaso + Senza Luce). Si tratta di una scelta ispirata da LetMeSoloHer (anche il nome è ispirato a tale giocatore) che dopo l'uscita ha iniziato ad aiutare i giocatori a sconfiggere Malenia, considerato uno dei boss più potenti di Elden Ring.

LetMeSoloHer gioca su PC, mentre LetMeSoloThem gioca su Xbox, quindi i due non potranno collaborare visto che non esiste il cross-play. Sarà inoltre interessante vedere se con l'arrivo del DLC arriverà un altro grande giocatore che aiuterà nell'affrontare i boss più potenti di Shadow of the Erdtree, mantenendo lo stile dei Jarnished.