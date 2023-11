Machine Gun Kelly vuole essere Link nel film di The Legend of Zelda: è molto serio a riguardo

Il film di The Legend of Zelda è stato ufficialmente annunciato e sappiamo che sarà prodotto da Nintendo e da Sony. Non sappiamo però molte altre cose, compresi gli attori che interpreteranno i personaggi, a partire da Link e Zelda. Ora un volto famoso si fa avanti per il ruolo del guerriero: Machine Gun Kelly (Colson Baker all'anagrafe).

Machine Gun Kelly ha condiviso in una Storia su Instagram una fotografia di un articolo che segnalava l'annuncio del film di The Legend of Zelda e ha detto che gli piacerebbe recitare nel film. Ha precisamente scritto: "Se non interpreto Link abbiamo un problema".

Kelly è un noto fan di Legend of Zelda; lui e la sua fidanzata - Megan Fox - sono stati visti indossare costumi ispirati a Link e all'altra protagonista della serie, la principessa Zelda, la notte di Halloween dello scorso anno a Los Angeles (potete vedere un'immagine in apertura della notizia). Non stupisce quindi se si sia candidato per il ruolo.