The Legend of Zelda, un film difficile

The Legend of Zelda sta diventando una delle IP più grandi e lucrose del mondo dell'intrattenimento elettronico: è sempre stata tra le più prestigiose, se non la più prestigiosa in assoluto, ma solo attraverso Breath of the Wild e Tears of the Kingdom è diventata un autentico gigante anche a livello commerciale. È un dato da non trascurare soppesando l'annuncio effettuato l'8 novembre dal presidente di Nintendo Furukawa e Miyamoto: un film sulla serie è in lavorazione, a quanto pare da diverso tempo, e - a differenza di Super Mario Bros. Il Film - sarà con attori in carne e ossa nei panni di Link e Zelda.

In molti hanno considerato quest'annuncio come una conferma delle voci emerse negli ultimi mesi/anni; in realtà, nessun rumor si era avvicinato a quanto successo. Insomma, non servivano fonti misteriose per pronosticare che, dopo Super Mario, ed escluso Pokémon (che è cosa a parte per vari motivi), sarebbe toccato a The Legend of Zelda. Ciò che era interessante capire e che nessun rumor ha anticipato, erano le modalità con cui quest'operazione si sarebbe svolta: se sarebbe stata sviluppata in Occidente o in Oriente, se sarebbe stato un film d'animazione, un lungometraggio o una serie TV. Ecco, da questo punto di vista nessun rumor ci aveva preparato a quanto annunciato.

The Legend of Zelda, Il Film: una collaborazione con lo Studio Ghibli era il sogno di tanti appassionati della serie... e rimarrà tale

Molti tra i più ferventi appassionati di The Legend of Zelda avrebbero desiderato un film d'animazione, nella migliore delle ipotesi disegnato dallo Studio Ghibli, affine alla saga Nintendo (di cui spesso è stato serbatoio d'ispirazione) per grazia, delicatezza e senso del mistero. Era utopistico tuttavia attendersi qualcosa del genere, com'era allo stesso modo illusorio aspettarsi un film autoriale, magari diretto da Cuaròn o Del Toro. Nintendo mira a raggiungere un degno livello qualitativo, ma è ancora più impegnata a limitare qualsiasi libertà creativa che, volente o nolente, possa nuocere allo spirito del proprio brand.