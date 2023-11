GTA non diventerà un film perché con i videogiochi si guadagna di più, dice Take Two

Con l'enorme successo riscosso in tutto il mondo verrebbe da pensare che un film di Grand Theft Auto potrebbe essere un investimento sicuro, vista la tendenza imperante in questo periodo nel mercato videoludico, ma Take Two non è dello stesso avviso, sostenendo che un'impresa del genere potrebbe non valere la pena e considerando che con i videogiochi si guadagna di più.

Questo è quanto è stato riferito in maniera molto chiara da Strauss Zelnick, capo di Take Two, durante un recente meeting finanziario in cui gli è stato chiesto anche della possibilità di adattare GTA in un film cinematografico.

"La possibilità di azzeccare una hit nel business dei film è molto più bassa rispetto al mercato dell'intrattenimento interattivo", ha affermato Zelnick. "Il nostro rapporto di hit per quanto riguarda i prodotti per console è intorno all'80% o 90%, mentre per uno studio cinematografico questo si attesta sul 30%, cosa che significa che c'è il 70% di possibilità che un film possa fallire, nel caso in cui affidassimo una nostra licenza".