Nintendo: i team software e hardware ora lavorano come un solo team, si parla di Switch 2?

Alla domanda se Nintendo si sia spostata verso l'utilizzo del software come mezzo per creare nuovi stili di gioco (piuttosto che dell'hardware), il Direttore e Senior Managing Executive Officer Shinya Takahashi ha dichiarato che recentemente i team di sviluppo software e hardware comunicano come una "singola unità" fin dalle "prime fasi dello sviluppo dell'hardware".

La dichiarazione completa di Nintendo

Nintendo Switch è ancora un successo

Nintendo, in traduzione, ha scritto: "Il concetto di integrazione hardware-software non è cambiato, ma in passato lo sviluppo del software spesso iniziava solo dopo il completamento dello sviluppo dell'hardware. Recentemente, i team di sviluppo hardware e software discutono come un'unica unità, a partire dalle prime fasi dello sviluppo hardware. Questo ci permette di creare un software che sfrutta le caratteristiche dell'hardware e di sviluppare un hardware che consente nuove idee nel software. I team hardware e software continueranno a lavorare insieme, non solo per lo sviluppo dell'hardware e del software della nostra piattaforma di videogiochi dedicata, ma anche per gli accessori e gli altri prodotti hardware, al fine di creare prodotti che i consumatori amino utilizzare."