Call of Duty Modern Warfare 3: il capo di Sledgehammer nega i problemi durante lo sviluppo

Call of Duty Modern Warfare 3 è attualmente al centro dell'attenzione per un nuovo report di Bloomberg. Secondo la testata, che segnala quando detto da svariate fonti interne allo sviluppatore Sledgehammer, il gioco sarebbe stato sviluppato in meno di un anno e mezzo e con l'obbligo di lavorare di notte e durante i weekend per lunghi periodo di tempo, così da essere certi di poter completare i lavori entro la pubblicazione.

Il capo di Sledgehammer, Aaron Halon, ha però nega e dichiara: "Siamo incredibilmente orgogliosi di Modern Warfare III, sia per quanto riguarda l'esperienza di gioco completa al lancio, sia per l'anno di contenuti che abbiamo pianificato per la comunità. A nome del team estremamente talentuoso di Sledgehammer Games e dei nostri studi partner con cui abbiamo collaborato allo sviluppo, è stato un lavoro d'amore condurre il primo seguito diretto di Call of Duty. Non vediamo l'ora di vedere la reazione della nostra comunità a tutto ciò che il gioco ha da offrire, tra campagna, multiplayer e zombie."

"Fin dall'inizio dello sviluppo, siamo stati tutti concentrati sulla creazione del prossimo rivoluzionario gioco di Call of Duty. Molto prima di concludere il nostro gioco precedente, abbiamo sentito forte e chiaro da parte dei fan il desiderio di rimanere a giocare insieme per più tempo all'interno della stessa serie. Ed è questo che abbiamo realizzato: il primo vero sequel nella storia del franchise. È anche il motivo per cui abbiamo aggiunto per la prima volta funzioni come Carry Forward, per onorare l'investimento che i nostri giocatori hanno fatto nella serie Modern Warfare."

"Siamo orgogliosi di essere il team che ha aperto la strada a Modern Warfare III. Abbiamo lavorato duramente per realizzare questa visione che è stata elaborata per anni. Tutto ciò che viene detto al contrario non è vero: questo è il nostro gioco e non vediamo l'ora di giocarlo online con tutti voi".