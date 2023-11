Call of Duty Modern Warfare 3: meno di un anno e mezzo di sviluppo e tanto crunch, per Bloomberg

Un nuovo report pubblicato da Bloomberg afferma che lo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato completato in meno di un anno e mezzo, praticamente meno della metà dei 3 anni richiesti solitamente per la produzione dei giochi della serie, con gli sviluppatori che hanno lavorato di notte e durante i weekend per rispettare le scadenze imposte da Activision Blizzard.

Secondo le fonti di Jason Schreier, proprio questi tempi di sviluppo ridotti avrebbero compromesso la qualità finale del gioco e contribuito alle recensioni negative della stampa per la campagna singleplayer (ecco il nostro speciale dedicato), che come sappiamo tra l'altro è decisamente più corta di quella dei precedenti Call of Duty.

Ribadendo quanto riportato nei mesi scorsi, Bloomberg afferma il gioco era nato in realtà come un'espansione di Modern Warfare 2. Tuttavia a causa del rinvio di un altro Call of Duty previsto per il 2023, Activision Blizzard ha deciso di farne un "tappabuchi" per mantenere la cadenza annuale della serie, trasformandolo in un gioco completo e di conseguenza portando a dei ritmi produttivi estenuanti.