Call of Duty: Modern Warfare 3, patch del day-one disponibile, ecco cosa cambia

Call of Duty: Modern Warfare 3, la campagna non convince

Come accennato in apertura, da oggi, 10 novembre 2023, Call of Duty: Modern Warfare 3 è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Tuttavia chi ha preacquistato la versione digitale del gioco ha potuto iniziare la campagna singleplayer in accesso anticipato già la scorsa settimana.

I pareri della stampa per questa modalità sono stati tutto fuorché positivi, con i giocatori che inoltre si sono lamentati della scarsa durata della campagna. Un report di Bloomberg, afferma che ciò sarebbe dovuto in parte ai ridotti tempi di sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 3, che stando alle fonti del portale è stato completato in meno di un anno e mezzo.