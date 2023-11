Scott Pilgrim, il cosplay di Ramona Flowers da Helly Valentine è coloratissimo

Scott Pilgrim tornerà a breve con una nuova serie animata su Netflix, e Helly Valentine ha pensato bene di celebrare l'evento dedicando il suo ultimo cosplay all'affascinante Ramona Flowers.

In uscita il 17 novembre, Scott Pilgrim: La Serie ripercorrerà gli eventi narrati nel fumetto originale di Brian Lee O'Malley, da cui è stato tratto anche il simpatico film con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead.

A proposito del cast della pellicola, ritroveremo in pratica tutti gli attori anche nella serie animata, dove presteranno nuovamente le proprie voci ai personaggi che avevano già interpretato in Scott Pilgrim Vs. The World.