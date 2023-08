Scott Pilgrim Takes Off, la serie animata Netflix ha un trailer e una data di uscita

Scott Pilgrim Takes Off è il nome della serie animata Netflix basata sul celebre fumetto Scott Pilgrim Vs. The World, presentata oggi con trailer e data di uscita: sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 novembre.

Annunciata all'inizio dello scorso anno, la serie di Scott Pilgrim sarà composta da otto episodi e vedrà il ritorno del cast del divertente film live action del 2010, con i vari attori che doppieranno i rispettivi personaggi.

Ritroveremo dunque Michael Cera nei panni di Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead in quelli di Ramona Flowers, Kieran Culkin sarà Wallace Wells, Chris Evans sarà Lucas Lee e Jason Schwartzmen interpreterà Gideon Graves.

Non è finita: Satya Bhabha sarà Matthew Patel, Brie Larson tornerà come Natalie V. Adams, Aubrey Plaza interpreterà Julie Powers, Ellen Wong sarà Knives Chau e Anna Kendrick vestirà i panni di Stacey Pilgrim.

"Per fortuna il cast di Scott Pilgrim Vs. The World è diventato qualcosa come una famiglia, con amicizie forgiate per la vita", ha dichairato il regista della trasposizione, Edgar Wright, alcuni mesi fa. "C'è ancora una newsletter che coinvolge tutti gli attori e va avanti dal 2010."

Bryan Lee O'Malley, creatore della serie, ha definito l'anime prodotto da Netflix "divertente, emozionante, visivamente d'impatto. Le scene d'azione vi faranno uscire di testa e ci saranno anche alcuen grosse sorprese."