Red Dead Redmption: ecco l'orario di sblocco su PS4 e Nintendo Switch

Per l'edizione fisica di Red Dead Redemptio ci sarà da attendere

Come detto in precedenza da domani saranno disponibili le versioni digitali di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch, mentre per le edizioni fisiche ci sarà da aspettare quasi due mesi. Come confermato da Rockstar Games infatti il lancio delle copie retail è fissato al 13 ottobre 2023.

Nel frattempo grazie al Nintendo eShop sono arrivate le informazioni sulle dimensioni del gioco in digitale su Switch, che sono tutto sommato contenute se consideriamo che nel pacchetto è incluso anche l'espansione Undead Nightmare.