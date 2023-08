Red Dead Redemption, il peso della versione Switch appare su Nintendo eShop

L'informazione arriva dal Nintendo Switch eShop . Va inoltre ricordato che non parliamo del solo gioco base, ma anche di Undead Nightmare, l'espansione di Red Dead Redemption a tema zombie. Al tempo stesso, però, non ci sarà la modalità multigiocatore, che permetteva di giocare online a varie modalità cooperative e competitive. Questa mancanza ha probabilmente garantito un alleggerimento del peso totale.

Rockstar Games pubblicherà Red Dead Redemption anche su PS4 e Nintendo Switch , come ben sappiamo. Sarà un semplice port, non una remaster o un remake, dettaglio che non è stato apprezzato da molti fan . Ciò detto, questo signfica anche che il gioco non dovrebbe pesare troppo, visto che non ci sono nuovi modelli poligonali e nuove texture ad alta risoluzione. Più precisamente, pare che il peso del gioco sia 11,4 GB , perlomeno in versione Switch .

Red Dead Redemption, anche in versione fisica

Undead Nightmares fa parte dei 11,4 GB di Red Dead Redemption su Switch

Ricordiamo che stiamo parlando della versione digitale per Switch. Non sappiamo se la versione PS4 avrà un peso diverso. Inoltre, ricordiamo anche che Red Dead Redemption arriverà prima sugli scaffali digitali e poi su quelli fisici. Precisamente, il 13 ottobre 2023 sarà possibile acquistare la versione scatolata del gioco per PS4 e Switch. In digitale sarà invece distribuito il 17 agosto 2023.

Per confronto, Red Dead Redemption 2 richiede un centinaio di GB per essere istallato, quindi è facile considerare il primo capitolo come "leggero", anche se per i giocatori Switch ogni GB è importante vista la quantità ridotta di memoria.