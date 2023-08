PlayStation Store, Sconti Estivi: le offerte da non perdere sui giochi PS5 e PS4

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok, Kratos contro Thor

Dopo l'interpretazione di Santa Monica Studio del road movie a sfondo mitologico, i nodi vengono al pettine in God of War Ragnarok; e così Kratos e Atreus, padre e figlio, si ritrovano ad affrontare il leggendario crepuscolo degli dei norreni con tutte le sue drammatiche conseguenze, fra cui l'avvento del potente Thor a sfidare l'ex dio della guerra greco.

Non è la prima volta che l'esclusiva PlayStation tocca i 59,99€ anziché 79,99€ per la doppia versione PS5 / PS4 e i 49,69€ anziché 69,99€ per la sola edizione PS4, ma stiamo parlando in verità del secondo sconto in assoluto per il gioco: ci vorrà ancora tempo prima che il prezzo scenda ulteriormente e in pianta stabile, dunque meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Anche perché questo nuovo capitolo della saga ha tutto quello che si potrebbe desiderare: una trama epica e coinvolgente, personaggi ben caratterizzati, un'ambientazione estremamente suggestiva e un sistema di combattimento ancora più solido e sfaccettato, che si esprime alla grande nel corso della lunga campagna, dando vita a scontri davvero, davvero spettacolari: lo abbiamo scritto nella recensione di God of War Ragnarok.