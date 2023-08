EA Sports FC 24, una lista dei giocatori ricreati con la tecnologia Face Scan scoperta dai dataminer

La closed beta di EA Sports FC 24 è iniziata e tramite essa i data miner hanno iniziato a cercare un po' di informazioni sul gioco sportivo. L'ex-FIFA includerà ad esempio vari nuovi volti creati con la tecnologia di Face Scan e l'account EAFC 24 News ha compilato una lista dei giocatori già confermati in tal senso:

Acuña (Argentina)

De Paul (Argentina)

Enzo Fernandez (Argentina)

Garnacho (Argentina)

Gomez (Argentina)

Julian Alvarez (Argentina)

Molina (Argentina)

Montiel (Argentina)

Romero (Argentina)

Gnabry (Germania)

Kimmich (Germania)

Musiala (Germania)

Sane (Germania)

Schlotterbeck (Germania)

Sule (Germania)

Chiesa (Italia)

Fagioli (Italia)

Gatti (Italia)

Kean (Italia)

Locatelli (Italia)

Miretti (Italia)

Antony (Brasile)

Bremer (Brasile)

Danilo (Brasile)

Felipe (Brasile)

Militao (Brasile)

Camavinga (Francia)

Dembele (Francia)

Fekir (Francia)

Kounde (Francia)

Tchouameni (Francia)

Trent (Inghilterra)

Stones (Inghilterra)

White (Inghilterra)

Depay (Olanda)

Timber (Olanda)

Xavi Simons (Olanda)

Galan (Spagna)

Gavi (Spagna)

Suso (Spagna)

Jota(Portogallo)

Leao (Portogallo)

Kostic (Russia)

Vlahovic (Russia)

Inaki Williams(Ghana)

Kudus (Ghana)

Perisic (Croazia)

Rakitic (Croazia)

Haaland (Norvegia)

Kvaratskhelia (Georgia)

Araujo (Uruguay)

Mudryk (Ucraina)

Jackson (Senegal)

Kulusevski (Svezia)

Ezzalzouli (Marocco)

Kang-In (Corea del Sud)

Kessie (Irlanda)

Reinildo (Mozambico)

Chukwueze (Nigeria)

Milik (Polonia)

Ovviamente si tratta di una lista parziale. I dati provengono dalla versione closed beta, come detto, e questo significa che i dataminer non hanno ancora accesso a tutte le informazioni su EA Sports FC 24. In ogni caso, è già una prima buona conferma del lavoro fatto dagli sviluppatori.