Call of Duty Modern Warfare III, versione Xbox One e PS4 'confermate': Microsoft aggiorna lo store

Call of Duty: Modern Warfare III arriverà anche su PS4 e Xbox One. Per il momento non abbiamo una conferma ufficiale da parte di Activision Blizzard, ma la situazione è diventata più chiara grazie a un nuovo report di IGN USA.

Facciamo però un passo indietro e partiamo dall'inizio. Come vi abbiamo riportato, l'account Twitter TheGamingRevolution ha segnalato ieri che la pagina ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare III sull'Xbox Store non segnalava la versione Xbox One del gioco e citava solo la versione Xbox Series X|S.

Al tempo stesso, un trailer di Call of Duty: Modern Warfare III sul canale ufficiale di PlayStation citava nel titolo sia la versione PS4 che quella PS5. In rete è quindi nato il dubbio che il gioco fosse in arrivo su PS4 ma non su Xbox One.

Il sito di Xbox è però ora stato aggiornato e conferma che Call of Duty: Modern Warfare III sarà disponibile su Xbox One oltre che su Xbox Series X|S. Probabilmente vi è stato un errore da parte dello store e la circolazione dell'informazione ha spinto Microsoft a correggere prontamente la questione.