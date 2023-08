Call of Duty: Modern Warfare III potrebbe arrivare su PS4 ma non su Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare III è ufficiale, ma non sappiamo molto del gioco al momento. Ad esempio, non abbiamo ancora idea precisa di quali versioni saranno pubblicate. Possiamo dare per scontato che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma ci sono alcuni dubbi sulle versioni di vecchia generazione che oramai stanno iniziando a mostrare il fianco. Sulla base di nuove informazioni, però, pare che Call of Duty: Modern Warfare III sia previsto per PS4, mentre una versione Xbox One non pare certa.

Precisamente, come potete vedere nel tweet poco sotto, la pagina Xbox Store di Call of Duty: Modern Warfare III menziona unicamente le versioni Xbox Series X|S. Questo potrebbe significare che non sarà disponibile su Xbox One. Al contrario, invece, il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha pubblicato un video che menziona sia PS4 che PS5.