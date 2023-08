Call of Duty Modern Warfare III: data di uscita e trailer, vediamo l'annuncio ufficiale

Activision ha ufficialmente annunciato che il prossimo capitolo della serie Call of Duty si chiamerà Call of Duty Modern Warfare III . La compagnia ha anche svelato la data di uscita: 10 novembre 2023 . Il tutto è avvenuto con un trailer che potete trovare qui sotto. Le piattaforme non sono state annunciate, ma possiamo iniziare a dare per scontate le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Call of Duty Modern Warfare III, dal 2011 al 2023

Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2011

L'originale Call of Duty Modern Warfare III (reso come Call of Duty Modern Warfare 3) è stato pubblicato nel 2011 su PS3, Xbox 360, PC e Wii. Si tratta di un seguito di Modern Warfare 2 e inizia immediatamente dopo le vicende del secondo capitolo. Ritroviamo personaggi noti come Soap, Price e Nikolai.

Ovviamente questo nuovo capitolo seguirà lo stile degli ultimi Modern Warfare, con una grafica completamente rivisitata e vari miglioramenti alla struttura di gioco. Il fulcro dello sparatutto sarò comunque l'insieme di modalità multigiocatore: anche se non è ufficiale per il momento, possiamo stare certi del fatto che i contenuti online si connetteranno ai Call of Duty free to play, così da permettere una progressione condivisa.

Considerando le tempistiche, è credibile che Activision abbia intenzione di pubblicare qualche altro trailer nelle settimane che ci separano dalla Gamescom, per poi proporre una presentazione completa in tale occasione. Diteci, quali sono le vostre speranze per Call of Duty Modern Warfare III?