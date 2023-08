Pokémon Scarlatto e Violetto: Mewtwo arriva nei Raid Teracristal

Forse è stato già svelato uno degli annunci in programma per il Pokémon Presents di domani. Come segnalato da Nintendo Everything una newsletter di Nintendo afferma che il Pokémon Leggendario Mewtwo presto sarà protagonista di un evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Purtroppo per il momento non sono disponibili altri dettagli incluse le date dell'evento, che teratipo avrà Mewtwo o altri particolari, che a questo è probabile verranno svelati al Pokémon Presents in programma per le 15:00 di domani, 8 agosto 2023, assieme a ulteriori dettagli sul DLC Il Tesoro dell'Area Zero.

Se la fuga di informazioni verrà confermata, Mewtwo è il primo Pokémon Leggendario protagonista di un evento Raid Teracristal, dunque è lecito aspettarsi uno scontro di alto livello e magari anche con qualche meccanica speciale.