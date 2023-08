Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono in offerta su Amazon: supportano Adaptive Sound Control

Tramite Amazon Italia avete la possibilità di acquistare un paio di cuffie Sony WH-1000XM5. Lo sconto attuale segnalato da Amazon, rispetto al prezzo consigliato, è di 70€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 419€, mentre il prezzo mediano è 379€. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma la differenza è di soli 5€ (ovvero del 1%). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Sony WH-1000XM5 montano un processore integrato V1 che garantisce un ottimo Processore di Eliminazione del Rumore di tipo HD QN1. Sono progettate per offrire la migliore qualità d'ascolto con l'uso dell'Adaptive Sound Control che è in grado di regolare in modo automatico le impostazioni d'audio sulla base dell'ambiente. Inoltre, con Speak-to-Chat la musica viene messa in pausa in automatico quando si vuole parlare. Ricordate poi che avete la possibilità di associare le cuffie con due dispositivi in contemporanea, così da poter passare da uno all'altro in base alle necessità. La batteria promette 30 ore di durata e nella confezione è inclusa una custodia pieghevole.