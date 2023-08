Red Dead Redemption, di nuovo niente versione PC: secondo voi perché?

Un po' poco , forse? Siamo certi che molti appassionati avrebbero sperato in un lavoro più approfondito. Forse un completo remake grafico con gli asset del secondo capitolo era un troppo da chiedere, ma qualche ritocco a un gioco del 2010 non avrebbe guastato. Nondimeno, è una notizia positiva per chiunque non abbia mai avuto la possibilità di giocare a tale avventura, visto che Red Dead Redemption non è mai arrivato su console Nintendo e che, nell'ecosistema di Sony, era bloccato su PS3.

Dopo lunghi rumor, leak, speculazioni e cacce agli indizi, abbiamo finalmente scoperto la verità: sì, Rockstar Games è pronta a ripubblicare Red Dead Redemption , ma il capolavoro western non arriverà su console moderne in versione remaster o remake come alcuni speravano. Si tratterà infatti di un semplice port per PS4 e Switch , di cui potete vedere qui il trailer . (Xbox lo può già eseguire in retrocompatibilità tramite la versione Xbox 360).

Red Dead Redemption non arriverà su PC (per ora?)

Red Dead Redemption, la versione PC non arriverà

Almeno per il momento, infatti, Rockstar Games non ha detto una sola parola riguardo a una potenziale versione PC di Red Dead Redemption. Il gioco western non era arrivato all'epoca della versione originale su PC e gli appassionati hanno atteso per anni che ciò cambiasse.

L'arrivo del secondo capitolo (e l'enorme successo) sembrava un ottimo punto a favore di una conversione di Red Dead Redemption, ma pare che così non sia stato. È una scelta che in tutta onesta stupisce e che non ci sembra condizionata da problematiche tecniche: se una conversione per Switch e per PS4 è possibile, non crediamo sia impossibile realizzare una versione PC.

Gli incentivi economici inoltre non dovrebbero mancare, visto che su PC spesso i giochi vendono a lungo termine anche grazie al supporto delle mod. Così come le community hanno supportato Red Dead Redemption 2, lo stesso avverrebbe con il primo capitolo, il tutto anche senza supporto ufficiale da parte degli sviluppatori.

Potremmo anche credere che Rockstar Games abbia qualcosa di più particolare in serbo per la versione PC, ma in tal caso avrebbe sicuramente accennato alla questione e avrebbe chiesto ai fan di attendere un po' prima di poter scoprire tutti i dettagli. La totale mancanza di informazioni invece non ci fa ben sperare.

Ovviamente su PC vi sono modi per emulare altre versioni di Red Dead Redemption, ma si tratta di soluzioni spesso troppo tecniche per una buona fetta di pubblico. Non crediamo quindi che Rockstar Games abbia ritenuto poco profittevole la pubblicazione di una versione computer.

Voi cosa ne pensate? Perché secondo voi Rockstar Games non ha annunciato una versione PC di Red Dead Redemption?