Square Enix sulle vendite di Final Fantasy 16 e spostamento verso i giochi tripla A

I risultati finanziari di Square Enix hanno mostrato un netto calo dei profitti, che stanno portando il publisher a rivedere un po' le priorità spostandosi maggiormente sui giochi tripla A, ma sulla questione delle vendite di Final Fantasy 16 sembra essere emersa un po' di confusione.

Un report di Bloomberg delle ore scorse ha parlato di risultati ben al di sotto delle previsioni, cosa che ha portato anche a un notevole calo nel valore di acquisto delle azioni di Square Enix, ma questo non sembra essere il quadro completo della situazione, come spiegato da Dave Gibson di MST Financial.

È vero che le vendite di Final Fantasy 16 non hanno centrato le aspettative, ma questo solo per quanto riguarda il margine più alto che Square Enix aveva previsto. In base a quanto riferito da Gibson, sembra che i risultati siano comunque all'interno del range atteso dalla compagnia, solo che si trovano più spostate verso il margine basso delle previsioni.

Legata a questo, anche la valutazione sulla penetrazione di PS5 nel mercato viene vista in maniera più intermedia: le vendite risultano lente in Giappone e forse più lente rispetto alle migliori aspettative di Square Enix, ma secondo Gibson si tratterebbe comunque di risultati "abbastanza positivi".