Devolver Digital ha rinviato cinque giochi, tra cui The Plucky Squire

Come di certo saprete a Devolver Digital piace fare le cose a modo suo e distinguersi dagli altri publisher del mercato videoludico. Ce lo ha dimostrato ancora una volta con il Devolver Delayed Showcase 2023 - 2024 Edition , un appuntamento imperdibile dove invece di tante belle novità vengono svelati quali giochi previsti per quest'anno sono stati rinviati al 2024, il tutto con la classica vena ironica che contraddistingue la compagnia. Potrete visualizzare questa presentazione nel filmato sottostante.

Devolver Digital ha rinviato l'uscita di The Plucky Squire, Anger Foot, Pepper Grinder, Stick it to the Stickman e Skate Story: non arriveranno più nel corso dell'anno come precedente programmato, piuttosto durante il 2024 .

I giochi Devolver Digital rinviati al 2024

Tra i giochi posticipati da Devolver Digital c'è anche The Plucky Squire, l'action adventure dove nei panni di Jot esploreremo i mondi fantastici dei libri di fiabe, con l'azione che passera da scenari 2D a quelli 3D senza soluzione di continuità, offrendo sulla carta delle meccaniche di gameplay intriganti.

Anger Foot è uno sparatutto adrenalinico a base di piedi verdi. Non avete letto male: nei panni di un protagonista molto arrabbiato dovremo ripulire livelli pieni di sgherri e brutti ceffi principalmente assestando poderosi calci. Se vi abbiamo incuriosito, ecco il nostro provato di Anger Foot. Stick it to the Stickman è un movimentato brawler roguelike in cui vestiremo i panni di un omino stilizzato. Il nostro obiettivo sarà ripulire i livelli dai nemici sfruttando mosse di arti marziale, onde energetiche, muletti, motoseghe, mitragliatrici e chi più ne ha più ne metta.

Pepper Grinder è un platform-action in 2D con protagonista una cacciatrice di tesori a cui è stato rubato il bottino della sua ultima spedizione dopo un naufragio e ha tutte le intenzioni di recuperarlo. Per farlo dovrà avventurarsi in isole inesplorate e grotte facendo affidamento sulla trivella Pepper, con cui può sfondare pareti rocciose e immergersi in acqua. Ultimo ma non per importanza, Skate Story è un gioco di skateboard in cui si interpreta un demone all'interno di un mondo surreale, psichedelico e stravagante.