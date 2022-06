Anger Foot, il provato di uno sparatutto a base di piedi verdi e tanta azione

Il video di presentazione è stato abbastanza chiaro: siamo arrabbiati, abbiamo un piede micidiale e siamo pronti a farci largo nelle basi dei criminali della zona per fare a pezzi chiunque si metta in mezzo.

Quando alcuni giorni fa è andato in onda il Devolver Digital Showcase e abbiamo visto il trailer di Anger Foot , abbiamo immediatamente pensato a Hotline Miami. Ora che abbiamo provato la demo di questo nuovo gioco, grazie allo Steam Next Fest, possiamo affermare che il confronto tra i due titoli può essere fatto se si è abbastanza cauti.

Un piede

Il nostro piede è l'arma principale di Anger Foot

Non si sono perdite di tempo in Anger Foot: si avvia il gioco e subito si viene lanciati nel primo livello, che permette di apprendere le basi del gioco nel quale ogni area è divisa in stanze e corridoi, separate da porte chiuse. La nostra arma principale è un micidiale calcio che può eliminare in un colpo chiunque sia a portata, ma soprattutto lanciare le porte e usarle per abbattere chiunque sia troppo vicino.

Avremo poi dalla nostra anche varie armi da fuoco, da recuperare direttamente all'inizio livello o dopo aver ammazzato il gonzo di turno che le impugnava. Avremo pistole, mitragliette e fucili a pompa, ma le munizioni sono poche: quando il caricatore è vuoto, basta però lanciare l'arma contro un avversario per stordirlo e avere il tempo di avvicinarsi a lui senza essere trivellati di colpi.

Anger Foot è molto simile a Hotline Miami sotto vari punti di vista: si entra in un luogo, si ammazza tutti il più velocemente possibile e si cerca di non fare una brutta fine. È soprattutto il ritmo a ricordare molto l'avventura in pixel art di Dennaton Games. Gli avversari saranno anche facili da mandare al tappeto, ma anche noi non siamo dei colossi: in pochi colpi veniamo abbattuti e si deve ripartire da capo, in un loop di morti e nuovi tentativi sempre più rapidi.

Si spara molto in Anger Foot

In questa demo le missioni era tutte molto brevi, quindi ogni K.O. non pesa. Si deve solo ricominciare e capire l'errore. Anger Foot non è un gioco facile e lo si nota già nelle prime fasi: bisogna essere bravi sia a mirare che a capire qual è la strada migliore per completare il livello. Pur essendo chiusi e mediamente lineari, ci sono alle volte più direzioni verso le quali proseguire, per approcciare una stanza da un lato o dall'altro e ottenere così un vantaggio.

Anger Foot vuole farci andare all'attacco ragionando e ci spinge e sfruttare anche elementi ambientali come barili esplosivi per mettere al tappeto molti nemici in un sol colpo. Bisogna essere rapidi, precisi ed efficienti per finire un livello.

Inoltre, finire un livello è solo l'inizio, in quanto è possibile andare a caccia di record divisi in varie categorie: completamento rapido, eliminazione di tutti i nemici e completamento usando solo i piedi.