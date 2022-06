Disrupting the Game, la recensione del libro di Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America

Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo è l'autobiografia dell'ex presidente Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, noto soltanto come Reggie, pubblicata il mese scorso da HarperCollins Leadership. Una localizzazione italiana non è ancora prevista né annunciata, quindi abbiamo letto l'edizione inglese, e queste sono le nostre impressioni.

Più che un'autobiografia, Disrupting the Game è una via di mezzo tra il racconto - in prima persona - della propria vita lavorativa e un manuale ricco di consigli per chiunque voglia ottenere una carriera di successo: tra un racconto e l'altro delle sue esperienze, Reggie ha inserito dei box che sintetizzano la "lezione" appresa in quella determinata circostanza, così da comunicarvi il consiglio adeguato alla situazione. Dei consigli che vanno dalla gestione del personale, alla gestione di sé stessi, al tipo di approccio ideale da tenere in determinati momenti.

Reggie Fils-Aimé in una delle sue conferenze appassionate

Prima di tutto alcune considerazioni di carattere generale, che permeano l'intero libro. È un testo molto autocelebrativo: Reggie è palesemente contento della carriera che ha ottenuto, e il suo intento è svelarci come ci è riuscito e come potremmo imitarlo. Le questioni personali, di vita privata, vengono soltanto accennate, e soltanto in ottica carrieristica: ad esempio, nel momento in cui deve affrontare un divorzio, veniamo a saperlo soltanto perché rendeva gli obbiettivi lavorativi più complicati da raggiungere. E questa è una scelta, se non condivisibile, sicuramente comprensibile; d'altro canto, tranne rarissime eccezioni, spesso con colpe condivise o comunque parziali successi, sembra che Reggie non abbia mai fallito. E questo dubitiamo possa essere credibile; da questo punto di vista, l'orazione di J.K. Rowling ad Harvard, molto più breve, ed elaborata da una persona di maggior successo, è umanamente molto più rilevante. Non citiamo lei a caso, la citiamo perché il suo discorso era incentrato sull'importanza dei fallimenti, e della reazione agli stessi ("Buona vita a tutti. I benefici del fallimento e l'importanza dell'immaginazione"). Leggere dell'ascesa continua di Reggie ci è sembrato mellifluo, in certi momenti.

Il libro è diviso in tre parti. Nella prima, sostanzialmente relegata all'inizio del testo, si parla del funerale di Satoru Iwata. Nella seconda, la meno interessante per gli appassionati di videogiochi, viene trattata l'ascesa di Reggie: dal Bronx all'ingresso in Nintendo. Nella terza, prevedibilmente, viene narrata la sua carriera all'interno dell'azienda giapponese.