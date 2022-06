Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno il catalogo il 30 giugno 2022

Xbox Game Pass si espande continuamente, ma al tempo stesso deve dire addio a qualche gioco. Ora possiamo vedere quali sono i giochi che saranno rimossi dal catalogo il 30 giugno 2022. Ecco l'elenco:

Last Stop (PC e Xbox)

FIFA 20 (PC e Xbox)

MotoGP 20 (Xbox)

MotoGP 20 - Windows Edition (PC)

Jurassic World Evolution (Xbox)

Potete vedere nel tweet qui sopra due immagini che mostrano i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass e PC Game Pass, condivisa dall'account Twitter Idle Sloth.

La rimozione di FIFA 20 non è una stranezza in quanto il 23 giugno sarà aggiunto FIFA 22. Per molti giocatori avrà più senso giocare con la versione più recente del gioco, quindi la rimozione di FIFA 20 non è un problema.

Diteci, quali dei giochi in uscita siete interessati a giocare? Avete ancora un paio di settimane di tempo per farlo, quindi vi conviene sbrigarvi nel caso!