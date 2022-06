Ready or Not è sparito da Steam: il commento degli sviluppatori su quanto sta accadendo

Ready or Not non è più disponibile su Steam, al momento della scrittura di questa notizia. Non intendiamo che non può più essere acquistato, ma che la pagina prodotto del gioco è stata completamente rimossa (o nascosta) dalla piattaforma di Valve. Gli sviluppatori - Void Interactive - hanno commentato la questione, affermando che si tratta di un problema di copyright.

Il team ha scritto, tramite l'account Twitter di VOID Interactive: "Alla Community di Ready or Not, vorremmo rispondere ad alcuni rumor legati alla rimozione di Ready or Not e delle sue pagine da Steam, avvenuta il 16 giugno 2022. Una richiesta di rimozione è stata inviata a Steam riguardo una potenziale violazione di copyright legata alla mappa Night Club che è stata introdotta nel più recente aggiornamento Steam. Prendiamo molto sul serio i problemi legati alle proprietà intellettuali e in segno di buona fede abbiamo deciso di rimuovere tali materiali e ogni riferimento ad essi in Ready or Not e da ogni social media."

"Ready or Not ritornerà su Steam quando i cambiamenti saranno completi. Abbiamo anche rimosso il video dell'update dell'IA dal nostro canale YouTube e dalla nostra pagina Steam e vi anticipiamo che saranno reintrodotti dopo il completamente del processo di modifica."

Il contenuto del Nightclub di Ready or Not al centro del discorso, secondo le fonti, assomigliava in qualche modo al Bataclan di Parigi (dove nel 2015 vi è stata una sparatoria). Inoltre, la data della condivisione dell'update è stata il 12 giugno, anniversario del massacro del Pulse Nighclub (Florida) dove sono morte 49 persone. Secondo il team, però, è solo una questione di copyright e queste somiglianze notate dai giocatori non sono state citate in alcun modo.