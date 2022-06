Hogwarts Legacy: preordine Amazon PS4, Xbox One e Xbox Series X|S in fortissimo sconto

Hogwarts Legacy è nuovamente in sconto tramite il preorder Amazon: il prodotto costa ora 49.80€ per le versioni PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Questa offerta era stata disponibile per le versioni PS4 e PS5 in precedenza. La versione PS5, in questo momento, non è più disponibile. Per la prima volta, inoltre, l'offerta è valida anche per Xbox, sia One che Series X|S. La data di uscita non è ancora nota, ma dovrebbe essere entro la fine del 2022.

Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800 e ci mette nei panni di un nuovo studente della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il nostro personaggio dovrà seguire le lezioni, creare pozioni, volare con la scopa ma anche andare a caccia di maghi oscuri per svelare un complotto. Potremo esplorare un ampio mondo che va oltre la scuola.

Hogwarts Legacy

