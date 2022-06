Sonic Frontiers rappresenta il punto di svolta per i prossimi dieci anni della saga

Il capo del Sonic Team, Takashi Iizuka, ha detto in diverse occasioni che il "momento di svolta" nella storia della serie Sonic è stato il salto dal gameplay 2D a quello 3D. Ora, nel corso di quest'anno, Sega porterà Sonic the Hedgehog a nuovi livelli con un gameplay "a Zona Aperta" in Sonic Frontiers. Si tratta di un grande cambiamento per Sonic e secondo Sega sarà il prossimo "momento di svolta" e la base dei prossimi 10 anni della saga.

L'informazione è stata condivisa da Iizuka durante una recente intervista con GamesBeat. Ha anche approfittato di questo momento per spiegare (ancora una volta) come i giochi di Sonic della prima generazione fossero "a scorrimento laterale". Ha poi proseguito affermando che la seconda generazione è stata caratterizzata da un gameplay più moderno (pensate a Sonic Adventure) e spiegando come Sonic Frontiers sia ora il passo successivo con il suo concetto di "Zona Aperta":

"Quello che stiamo facendo ora è fare il passo successivo. Siamo quasi alla terza generazione. Sappiamo che stiamo mostrando ai fan qualcosa di nuovo che forse non ha ancora senso per loro."

"Ma volevamo davvero pensare a dove dobbiamo portare Sonic nei prossimi 10 anni. Che tipo di gameplay dobbiamo iniziare a costruire per mantenere la gente entusiasta del futuro? Sonic Frontiers è il passo successivo per i prossimi 10 anni. Speriamo che i fan credano in noi e che apprezzino ciò che stiamo mostrando loro. Non vediamo l'ora che possano giocarci e capire davvero di cosa si tratta".

Un'ambientazione di Sonic Frontiers

Già nel 2021, Iizuka aveva descritto il nuovo gioco di Sonic (che all'epoca non aveva ancora un nome ufficiale, ovvero Sonic Frontiers) come un "avanzamento" dei moderni giochi di Sonic, promettendo di mantenere intatte tutte le caratteristiche di Sonic e l'azione ad alta velocità che ha caratterizzato i precedenti giochi di Sonic. All'inizio di questa settimana abbiamo anche scoperto quante ore serviranno per finire Sonic Frontiers.