L'estate deve tecnicamente ancora iniziare ma il caldo sembra non saperlo. Anche questo fine settimana si prospettano giorni dalle alte temperature e alcuni cercheranno di stemperare con un weekend in piscina, ma altri potrebbero preferite starsene chiusi in casa al fresco. Nel secondo caso, ci sarà tempo e spazio per giocare a qualche videogame. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 18 giugno 2022?

Man mano che i giorni di giugno 2022 passano, meno sono le uscite di peso. L'estate non è un buon periodo per i giochi, ma questo non significa che non vi sia assolutamente nulla per divertirsi. Ad esempio, sono state pubblicate le patch per PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 7, Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Si tratta di una buona occasione per (ri)scoprire questi giochi al massimo della loro qualità.

Se cercate qualcosa di nuovo, possiamo consigliarvi Neon White. Si tratta di un'avventura platform e sparattutto nella quale bisogna completare dei livelli nel minor tempo possibile, sfruttando varie armi e abilità. Si tratta di un nuovo gioco edito da Annapurna Interactive che ha spesso l'occhio per i giochi di alto livello. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, vi consigliamo di buttarvi in questa avventura, che si mescola anche al genere delle visual novel.

Neon White

Cambiando completamente genere, invece, abbiamo modo di giocare a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un atto d'amore, l'ennesimo, nei confronti di un'epoca che ha dato tanto all'immaginario videoludico e a una serie, quella delle Tartarughe Ninja, che soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ha fatto il botto fra sala giochi e console. I ragazzi di Tribute Games hanno attinto in maniera convinta a tutto ciò che è stato creato negli anni, spremendo il tutto per tirare fuori personaggi, comprimari, nemici e boss in quantità entusiasmante. Il risultato finale è un picchiaduro a scorrimento colorato e divertente, che si completa abbastanza in fretta, ma vanta un'ottima rigiocabilità, anche e soprattutto se affrontato in cooperativa con gli amici."

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei giochi disponibili in questo momento. Non dimentichiamo poi che la lista dei backlog è sempre lunga e potrebbe essere il momento adatto per sfoltirla un po', recuperando i giochi più interessanti degli ultimi mesi o anni.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?