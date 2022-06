Sonic Frontiers: durata del gioco svelata dal director, parla anche del sistema di potenziamento

Sonic Frontiers è stato presentato in modo esteso questo mese, ma pian piano stiamo scoprendo nuovi dettagli riguardo a gioco. Ora, è il turno della longevità: secondo quanto affermato dal director, il gioco richiederà tra le 20 e le 30 ore per essere completato nelle proprie componenti principali, ma arriverà anche al doppio per il 100%.

La durata del gioco è condizionata anche dal fatto che sarà un'opera aperta e non divisa in livelli chiusi e indipendenti come i precedenti capitoli della saga. Visto che il gioco sarà lungo, il director di Sega Frontiers ha affermato che il team di sviluppo ha deciso di inserire un sistema di progressione del personaggio così da accompagnare il giocatore durante le ore di gioco.

"Anche se potrebbe essere insolito per un platform basato sui livelli, abbiamo deciso di implementare un albero delle abilità e la possibilità di far salire Sonic di livello", ha dichiarato Kishimoto. Viene spiegato inoltre che anche la velocità di Sonic potrà essere potenziata.

Un'area di Sonic Frontiers

Parlando ancora del tempo di completamente del gioco, il director afferma che "nei precedenti giochi, i fan di Sonic si sono divertiti con le modalità a tempo di ogni livello. Per Sonic Frontiers, fare una speed run dell'intero gioco potrebbe essere una sfida interessante."

Se non avete ben chiaro come funzionerà il mondo di gioco di Sonic Frontiers, il director ha anche spiegato cosa è la "Zona Aperta".