Elden Ring: dataminer hanno scoperto una missione di Vyke tagliata, è il tipo in copertina

Stando a quanto scoperto dai dataminer, in Elden Ring c'era una missione per Vyke, il personaggio che appare in copertina. Purtroppo è stata tagliata. Probabilmente inizialmente FromSoftware aveva altri piani per lui, ma alla fine lo ha relegato al ruolo di comparsa come mini boss invasore. Sconfiggendolo si ottengono la sua corazza e la sua lancia.

Vyke si è meritato la copertina, ma è solo una comparsa nel gioco

Vyke è stato sin da subito uno dei grandi misteri del gioco. Perché mettere in copertina un personaggio di nessuna importanza? Ora i dataminer hanno trovato la risposta: una catena di missioni cancellata era incentrata completamente su di lui.

In Gostoc ci sono molte linee di dialogo doppiate che fanno riferimento proprio a Vyke. Sfortunatamente non c'è moltissimo materiale e non sono state trovate linee di testo o dialoghi appartenenti alla quest vera e propria, ma il suo punto di spawn suggerisce che sarebbe stato evocabile per aiutare il giocatore ad affrontare un boss nello Stormveil Castle.

La quest avrebbe avuto alcune scelte di dialogo e avrebbe offerto diverse ricompense, tra cui degli oggetti senza nome, tagliati anch'essi dal gioco. Nel video pubblicato sopra potete vedere anche il volto di Vyke.

Purtroppo è normalissimo che nei videogiochi alcuni contenuti vengano tagliati, vuoi per alleggerire la produzione, vuoi perché nella pratica non funzionano bene come sulla carta. Certo è che in questo caso il taglio è abbastanza rilevante, trattandosi del personaggio di copertina.