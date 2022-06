Octopath Traveler: Champions of the Continent, la pre-registrazione è disponibile ora

Square Enix ha confermato che la pre-registrazione per Octopath Traveler: Champions of the Continent è disponibile da ora, sia su iOS che su Android. Ha inoltre condiviso un nuovo trailer, che potete vedere poco sotto.

La pre-registrazione di Octopath Traveler: Champions of the Continent è disponibile ai seguenti link:

La descrizione ufficiale recita: "Intraprendete un'avventura alla ricerca di ciò che cercate. Alcuni anni prima degli eventi di OCTOPATH TRAVELER, Orsterra è governata da tiranni affamati di "ricchezza, potere e fama". I desideri dei tiranni hanno scatenato un'oscurità senza fondo sul mondo... ma c'è chi resiste all'oscurità. Li incontrerete mentre viaggiate per il mondo come "i Prescelti di un anello divino". Cosa otterrete e cosa sperimenterete in questo viaggio? Un viaggio che darà vita ai campioni del continente..."

