Call of Duty Warzone Stagione 4: le principali novità dell'aggiornamento del 22 giugno

Activision ha svelato le principali novità in arrivo nella stagione 4 di Call of Duty Warzone per la mappa Caldera. I cambiamenti sono attesi per il 22 giugno 2022.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, dell'account ufficiale di Call of Duty, la Stagione 4 di Warzone includerà all'interno di Caldera nuovi Punti di interesse e ancora più bottino per il proprio personaggio. Ci saranno anche dei Mercenary Vaults segreti sottoterra.

Una delle novità che faranno più piacere ai giocatori, però, è il fatto che il 50% della vegetazione sarà rimossa: in questo modo la visibilità sarà nettamente superiore durante le partite di Caldera in Call of Duty Warzone Stagione 4.

Pare anche che vi siano alcune sorprese in arrivo, ma per il momento è troppo presto per sapere nel dettaglio cosa ci aspetta. Ricordiamo anche che è stata confermata una nuova mappa secondaria - nota come Resurgence - che sarà simile a Rebirth Island, con spazi più stretti e respawn. L'ambientazione invece sarà un'isola con un castello.

