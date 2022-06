Infinity Ward assume per un GDR open world: non solo Call of Duty nel futuro del team?

La divisione polacca di Infinity Ward - noto autore di Call of Duty presso Activision Blizzard - è alla ricerca di personale per lavorare a un "gioco di ruolo open world".

Secondo quanto indicato dal sito ufficiale e come riportato da ChalieIntel su Twitter, la posizione lavorativa richiesta era quella di Narrative Director. I dettagli sono minimi, ma veniva richiesta esperienza con giochi open world con narrativa non lineare. Il sito ufficiale ha però rimosso la posizione lavorativa: pare che abbiano già trovato qualcuno per quel ruolo.

"Gioco di ruolo open world" è un'indicazione estremamente generica che potrebbe applicarsi a The Witcher 3, Skyrim, Fallout ma anche a The Division. Potrebbe essere un gioco a turni, uno di combattimento in terza persona o in prima persona; le opzioni sono molte. Potrebbe anche essere un nuovo tipo di prodotto basato su Call of Duty e non su una nuova IP.

Per ora è inutile speculare: speriamo che vi siano annunci ufficiali in merito il prima possibile. Potrebbe in ogni caso trattarsi di un progetto secondario ancora lontano anni, visto che non pensiamo che Activision Blizzard abbia intenzione di mettere da parte i capitoli di Call of Duty sviluppati da Infinity Ward.

Quali sono le vostre speranze per un progetto di questo tipo?