Assassin's Creed: evento di celebrazione annunciato da Ubisoft, ecco data e ora

Tramite Twitter, Ubisoft ha annunciato che domani, 14 giugno 2022, andrà in onda un evento di celebrazione dedicato ad Assassin's Creed. L'orario di questa nuova presentazione è le 18:00 ora italiana.

Come indicato qui sopra, la diretta di celebrazione dedicata ad Assassin's Creed andrà in onda su YouTube e Twitch, tramite i canali di Ubisoft. Per il momento queste sono tutte le informazioni ufficiali di cui siamo a conoscenza.

Considerando che viene definito un evento di celebrazione, abbiamo l'impressione che sarà prima di tutto uno spettacolo pensato per il passato della saga, più che sul suo futuro. È comunque possibile che Ubisoft abbia qualche novità da svelare riguardo ad Assassin's Creed.

Attualmente Ubisoft è al lavoro su Assassin's Creed Infinity. Sappiamo che non sarà un free to play e che includerà molti elementi narrativi. Avrà però una struttura da live service secondo i rumor e verranno aggiunte nuove missioni, regioni e personaggi nel corso del tempo. La data di uscita non dovrebbe essere prima del 2024, sempre secondo le voci di corridoio.

Diteci, quali sono le vostre speranze? Ammesso che vi sia qualcosa di nuovo, cosa sperate di vedere?