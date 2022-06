Starfield: i dialoghi sono in prima persona e il personaggio non ha voce, è ufficiale

Tramite Twitter, Bethesda ha confermato che all'interno di Starfield il nostro personaggi non avrà alcun doppiaggio. Inoltre, i dialoghi saranno svolti in prima persona.

Non si tratta di grandi novità per il team di Bethesda, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di un doppiaggio. Ricordiamo poi che, anche se i dialoghi saranno in prima persona, questo non significa che non si potrà giocare in terza persona.

Nella nostra recente anteprima, vi abbiamo detto: "Sinceramente l'impressione generale che abbiamo avuto su Starfield è davvero ottima, per i motivi espressi nell'articolo. Gli unici dubbi veri riguardano però proprio le dimensioni, ossia: riusciranno a ripulire per bene un'opera così mastodontica? Guardando tutti i sistemi che integra ben si capisce come mai abbia avuto un ciclo di sviluppo così lungo e perché sia stato rinviato."

Inoltre, potrebbe essere possibile visitare la Terra secondo i fan: il nostro Sistema planetario è infatti nel video di gameplay di Starfield.