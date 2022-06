PS Plus Premium: i giochi PS1 sono a 60 Hz negli USA, a differenza di quelli asiatici

Oggi, 13 giugno 2022, è arrivato negli USA il nuovo servizio PS Plus di PlayStation. Con esso sono stati aggiunti al catalogo anche giochi PS1 e, come confermato da VGC, questi vengono riprodotti 60 Hz, non a 50 Hz come quelli della versione asiatica del servizio.

Questo perché gli USA hanno ottenuto la versione NTSC dei giochi PS1, che anche in originale raggiungevano i 60 Hz. La versione asiatica, invece, si è rivelata essere quella PAL, ovvero con il limite dei 50 Hz. In Europa era in vigore il PAL, quindi vi è il rischio che il servizio PS Plus includa anche per il nostro territorio la versione PAL.

Dovremo vedere fra un paio di settimane, all'uscita del nuovo servizio in Italia, se anche la nostra regione proporrà la versione PAL. In tal caso, potremmo ritrovarci con una versione dei giochi di qualità inferiore rispetto a quella del PS Plus USA. Per ora però è inutile fasciarsi la testa prima del necessario.

PS Plus

Abbiamo anche visto la lista dei giochi di PS Plus Extra e PS Plus Premium degli USA, anche se sembrano esserci alcune stranezze per il momento.

Infine, vi segnaliamo anche che circa 200 giochi del PS Now sembrano essere stati rimossi nella transizione al nuovo servizio.