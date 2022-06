Blade Runner: nuovo gioco in sviluppo, trailer in arrivo a breve per Tom Henderson

Tom Henderson ha svelato che lo sviluppatore ed editore 110 Industries ha ottenuto la licenza per lo sviluppo di un nuovo gioco di Blade Runner. L'anno di uscita dovrebbe essere il 2025.

Henderson spiega che l'annuncio del gioco è stato fatto internamente, presso il nuovo studio di 110 Industries con sede in Svizzera. È stato mostrato un trailer cinematografico che non ha svelato rilevanti dettagli sul gioco. Il filmato dovrebbe essere condiviso con il pubblico tra non molto tempo.

Henderson precisa anche che non dobbiamo confondere questo nuovo progetto con Blade Runner: Enhanced Edition in sviluppo presso Westwood Studios, ovvero la remaster del gioco del 1997.

Blade Runner: Enhanced Edition

110 Industries può contare sul sostegno di Trip Hawkins, fondatore di EA, che collabora nei panni di consulente. "110 Industries è un'azienda davvero ambiziosa, con una visione convincente e un'entusiasmante serie di titoli in uscita, quindi questo è un progetto nel quale sono davvero entusiasta di essere coinvolto", ha dichiarato Hawkins. "Credo che abbiano il potenziale per avere un grande impatto sul settore e non vedo l'ora di fare tutto il possibile per aiutare l'azienda a raggiungere questo obiettivo".

110 Industries lavora anche a Wanted: Dead, Red Goes Faster e Vengeance Is Mine.