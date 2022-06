Xbox Game Pass, si risparmiano più di 1.500$ in bonus su LoL e gli altri giochi Riot

Come abbiamo visto, Riot Games e Microsoft si sono accordate per portare tutti i principali giochi della compagnia all'interno di Xbox Game Pass, ma non solo: i vari titoli, come League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra e gli altri, consentiranno di accedere a una notevole quantità di bonus utilizzandoli dall'abbonamento Microsoft e qualcuno ha quantificato precisamente quanto si risparmia giocando ai titoli in questione su Xbox Game Pass.

Dopo l'annuncio dell'arrivo dei giochi Riot Games su Xbox Game Pass, avvenuto nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase, il sito DotEsports ha effettuato un'analisi approfondita sui bonus inclusi nelle versioni accessibili dal catalogo del servizio Microsoft, scoprendo che il risparmio totale equivale a circa 1.545 dollari.

Vediamo più nel dettaglio: League of Legends su Xbox Game Pass contiene più di 150 campioni già sbloccati, cosa costerebbe circa 127.730 Riot Point da ottenere, cosa che si traduce in circa 850 dollari. League of Legends: Wild Rift contiene 82 campioni sbloccati, il cui costo totale in Wild Core ammonta intorno ai 545 dollari.

Valorant su Xbox Game Pass ha tutti gli agenti sbloccati dall'inizio per un totale di 19 personaggi, rispetto ai 5 di base già disponibili normalmente più i 14 da sbloccare a parte.

I giochi Riot Games su Xbox Game Pass

Il risparmio in questo caso è di 14.000 Valorant Points, ovvero 130 dollari. Legends of Runeterra ha l'intero set Foundations sbloccato su Game Pass, che costerebbe 1845 monete ovvero circa 20 dollari. Più difficile la valutazione dei bonus di Teamfight Tactics, visto che in questo caso non c'è una specifica quantità di oggetti annunciata.

In ogni caso, il totale arriva circa a 1.545 dollari di bonus compresi nell'uso dei vari giochi su Xbox Game Pass, dunque un risparmio veramente notevole per gli abbonati al servizio Microsoft.