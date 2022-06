Xbox Showcase, Hideo Kojima e il ritorno della console war più demenziale

Ieri sera, all'Xbox & Bethesda Games Showcase, c'era anche Hideo Kojima: il padre di Metal Gear Solid si è mostrato con un videomessaggio in cui annunciava la collaborazione con Microsoft per la creazione di una nuova esperienza videoludica. Ebbene, tanto è bastato per riaccendere la console war più demenziale.

Saprete che Kojima ha dovuto confermare di essere ancora in ottimi rapporti con PlayStation dopo questo episodio, ma magari non vi è chiaro come mai si sia resa necessaria tale dichiarazione: un bel po' di fanboy PlayStation hanno perso la testa e sui social sono stati piuttosto vivaci nell'esprimere il proprio disappunto di fronte a quello che considerano un tradimento.

Addirittura qualcuno ha lanciato l'immancabile petizione su Change.org per chiedere la cancellazione dell'esclusiva Xbox a cui Kojima sta lavorando, e la notizia interessante è che sono state raccolte finora quasi 1.600 firme. Persone che non badano tanto a ciò che offre il loro giardino, l'importante è che l'erba del vicino sia meno verde.

Ebbene, proprio questo aspetto del gioire delle sfortune altrui piuttosto che delle fortune proprie è alla base della console war più becera: un tifo da stadio fine a se stesso che non produce nulla di buono se non litigi, nervosismo, frustrazione e ambienti di confronto sempre più tossici.

Phil Spencer

È un peccato che tale sentimento abbia ancora una volta occupato lo spazio di discussione, perché l'evento in sé è stato piuttosto godibile e convincente, con Starfield (uno Star Citizen che ce l'ha fatta?) grande mattatore della serata ma al contempo giustamente rinviato per i troppi singhiozzi di un comparto tecnico da ottimizzare.

E poi tante belle sorprese su Xbox Game Pass, da Hollow Knight: Silksong ai Persona, da Wo Long Fallen Dynasty a Pentiment, passando per il gameplay di Redfall e l'assolutamente spettacolare Forza Motorsport (ecco tutte le novità). Poi ancora Overwatch 2 free-to-play, un Diablo 4 sempre più promettente e tanti contenuti minori ma di valore.

Overwatch 2, Tracer

Considerando anche una politica che punta forte sul cloud per estendere l'esperienza di Xbox a qualsiasi schermo dotato di una connessione a internet, le polemiche legate ai contrasti fra possessori di piattaforme differenti appaiono ormai fuori luogo e fuori tempo massimo.

Voi che ne pensate dell'Xbox & Bethesda Games Showcase e della questione Kojima? Parliamone.

