Redfall, analisi del gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase

Proprio come in Deathloop, anche stavolta al centro della vicenda c'è un'isola tagliata fuori dal mondo, Redfall appunto: un'orda di succhiasangue ha trovato il modo di attivare una barriera che non solo chiude i confini dello scenario, intrappolandone gli abitanti, ma impedisce anche ai raggi del sole di passare, creando una sorta di eterno crepuscolo in cui le creature della notte possono muoversi liberamente.

Redfall ha aperto l'Xbox & Bethesda Games Showcase con un primo video che rivela finalmente le meccaniche dello sparatutto a base di vampiri attualmente in sviluppo presso Arkane Austin , nonché diversi dettagli su ciò che potremo aspettarci nel 2023 da questa esperienza per Xbox Series X|S e PC.

"Il mio piano geniale era d'indagare sulla vicenda... da sola", continua la ragazza, mentre la vediamo entrare appunto in chiesa, armata di fucile. L'esplorazione della sala conferma i sospetti: ci sono tracce di sangue sempre più abbondanti che conducono al solaio. Scoprire questi indizi mentre ci aggiriamo con la visuale in prima persona riporta un po' alla mente situazioni da survival horror come quelle descritte nella recensione di Resident Evil Village , anche se qui le tonalità appaiono decisamente meno cupe.

La chiave sembra anche qui quella d'infliggere loro abbastanza danni da stordirli al punto da vedere il loro cuore rosso in trasparenza, quindi finirli in qualche modo. Una regola che però sembra non valere per gli attacchi speciali, come dimostra il proiettile sparato da un nostro compagno, l'ex cecchino Jacob, venuto a darci manforte. "Forza, troviamo gli altri e diamocela a gambe", dice il personaggio, ponendo fine alla sequenza.

Si percepisce immediatamente lo spessore del gunplay : ci troviamo dentro un gioco di Arkane, non in un clone di Left 4 Dead , dunque ogni singolo avversario potrà darci del filo da torcere e dovremo cercare di evitare i suoi attacchi. Nel video qualche colpo di fucile basta per mettere in evidenza il cuore del nemico e farlo esplodere con un ultimo attacco, ma immediatamente sopraggiungono altri due vampiri.

Redfall è un titolo orientato verso una cooperativa per quattro giocatori , ma è possibile affrontare la campagna anche in solitaria. Cambia tuttavia l'approccio, che ci spingerà in questo caso a puntare sulle azioni stealth e sulle meccaniche investigative piuttosto che sugli scontri a viso aperto, che ci vedrebbero spesso e volentieri in netta inferiorità, contrapposti a creature molto potenti.

Storia e personaggi

Redfall, Layla e le sue barriere telecinetiche

A questo punto Layla torna a narrare di come Redfall sembrasse uscita da una cartolina, un'incantevole isola sulle coste del Massachusetts, con i suoi quartieri caratteristici e il vecchio faro, ma poi è accaduto qualcosa: le persone hanno cominciato a scomparire, e quelli che non lo facevano passavano dalla parte del nemico. Oggi chi cammina fra le strade di questo luogo o è un vampiro o un cultista che prova a diventarlo: quasi tutti gli altri sono morti.

I vampiri che hanno invaso l'isola, ad ogni modo, sono tutt'altro che stupidi: hanno trovato un modo per bloccare i raggi del sole e per prosciugare l'acqua, isolando la città e trasformandola in una trappola mortale per i pochi sopravvissuti, fra cui i quattro protagonisti dell'avventura: i già citati Layla Ellison e Jacob Boyer, nonché Remi de la Rosa e Devinder Crousley.

Redfall, i personaggi in azione

Come accennato in precedenza, i personaggi dispongono di abilità speciali: Layla ha acquisito per via di un incidente dei poteri telecinetici che le consentono di creare barriere o meccanismi e colpire i nemici, Jacob ha ricevuto una sorta di occhio sovrannaturale che gli permette di percepire determinate tracce e aumentare la propria precisione di tiro, Remi è una brillante scienziata che ha creato un piccolo, ma potente robot e infine Devinder è un inventore in grado di costruire armi speciali, in particolare trappole.

A quanto pare il gruppo è alla ricerca d'informazioni su come liberare l'isola, ma sarà possibile trovarle solo all'interno dei covi dei vampiri. Per questo dovremo organizzare delle spedizioni per infiltrarci al loro interno e trovare ciò che ci serve, affrontando eventualmente i nemici laddove dovessero scoprirci e mettendo in pratica spettacolari azioni corali per vincere questi scontri. E le quest secondarie? Spesso ruotano attorno alla liberazione di prigionieri in giro per la mappa, ma speriamo non ci si limiti a questo.